Экс-глава Чебаркуля назначен и.о. руководителя аппарата правительства Тверской области

Бывший глава Чебаркуля Андрей Орлов назначен заместителем председателя правительства Тверской области, исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Орлов занимал должность главы Чебаркуля до декабря 2015 года. Однако, когда в 2015 году в муниципалитете проходил конкурс на пост градоначальника, Орлов не стал в нем участвовать. В октябре 2014 года экс-главу исключили из "Единой России" за нарушение партийной дисциплины и действия, дискредитирующие партию.

После отставки он работал в Москве, а в 2018 году перебрался в Тверскую область, где сначала получил должность помощника губернатора, а накануне был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Тверской области.