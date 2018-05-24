"Приоритет - инвестиции и цифровизация". Максим Решетников подписал первые соглашения на ПМЭФ

Губернатор Пермского края Максим Решетников в первый день ПМЭФ-2018 подписал ряд инвестиционных соглашений, передает корреспондент Накануне.RU.



В кулуарах форума глава региона дал оценку ряду из них.



"Мы сделали очередной шаг по медицинскому кампусу. Это очень важный для нас проект на 5-6 тыс. иностранных и наших студентов. Подобрана площадка, идет межевание, предпроект. Как только появится понимание, будем подписывать инвестиционный контракт. Будет присвоен статус инвестиционного проекта. Потом земля, а затем пойдем в стройку. Здесь нам очень важно динамику поддержать, заодно это сегодня проговорили", - рассказал Решетников корреспонденту Накануне.RU.





Также правительство Пермского края заключило со Сбербанком соглашение, касающееся концессионных механизмов.

"Интересный продукт, будем смотреть, как применить. Идей у нас много. По тем инвестпроектам, которые сейчас прорабатываем, видим, что потребность в инвестициях большая, соответственно, нужны разные инструменты для их финансирования", - сказал губернатор.



Кроме того, краевые власти скрепили подписями сотрудничество с предприятием 1С. Как пояснил Решетников, компания разрабатывает облачную бухгалтерию, на которую в дальнейшем планируется перевести все учреждения края.

"На этом всем мы можем сделать нормальный управленческий учет и сделать абсолютно прозрачной всю систему наших учреждений с пониманием, сколько та или иная услуга стоит в том или ином учреждении. Нормальный бизнесовый подход к производственной сфере, в том числе в бюджетном секторе, т.е, внедряем то лучшее, что наработано в коммерческом секторе", - прокомментировал глава региона.





На ПМЭФ у губернатора Прикамья широкая повестка по подготовке новых специнвестпроектов и по контролю уже реализуемых инициатив.



"Сложные решения, большие инвестиции требуют высокого уровня переговоров. Завтра тоже достаточно много переговоров, контактов. Приоритет - инвестиции, цифровизация", - подчеркнул Решетников.