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Сергей Сарычев потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в Тюменской области
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Ураган в Тюмени общежитие (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

На совещании обсудили последствия урагана, который вчера обрушился на регион. Напомним, порывы ветра достигали 27 м/с.

Сергей Сарычев сообщил, что электроснабжение было нарушено в 54 населенных пунктах, сильный ветер повалил множество деревьев, повредил кровли зданий, от стихии пострадало 39 человек, пять из них до сих пор остаются в больнице. Вице-губернатор подчеркнул, что все последствия устранялись оперативно и в основном уже ликвидированы.

Ураган в Тюмени общежитие(2018)|Фото: Накануне.RU

ураган в Тюмени(2018)|Фото: Степан Данилов, ЧС Тюмень

Акцент вице-губернатор сделал на несвоевременном оповещении жителей.

"Ветер застал людей врасплох. Земляки справедливо высказывают упреки, что если бы ответственные службы оповестили граждан хотя бы за час, то такого числа пострадавших, вероятнее всего, не было бы. Многие остались бы дома. Почему не было спрогнозировало штормовое предупреждение?" – задал вопрос вице-губернатор и указал на существующие проблемы в алгоритме взаимодействия между Гидрометеоцентром, МЧС и муниципальными органами власти.

Отметим, это первый рабочий день для Сергея Сарычева в статусе "и.о." губернатора после назначения Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ РФ.

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21.05.2018 16:10 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
18:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 09:20 Мск
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Ранее 20.05.2018 20:02 Мск
Свердловский ураган пронёсся по Тюмени








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Сергей Сарычев потребовал в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в Тюменской области
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