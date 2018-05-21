Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 8,1%

Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по апрель текущего года вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По информации Тюменьстата, зафиксированы высокие результаты обрабатывающих производств, где индекс достиг 111%. Показатели добычи полезных ископаемых также выросли и составили 101,7%.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 128,5%; компьютеров, электронных и оптических изделий – 144,7%; в металлургическом производстве – 156,4%; обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, – 109,3%; производстве стекла и изделий из стекла – 127,1%; производстве кокса и нефтепродуктов – 118,3%.

В производстве пищевых продуктов индекс составил 103,6%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром индекс производства в апреле составил 104,5%.