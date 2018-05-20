Свердловский ураган пронёсся по Тюмени

Ураганный ветер с дождем настиг Тюмень. До этого циклон прошелся по территории Свердловской области Порывы ветра достигали 21-26 м/с. В городе многочисленные разрушения: ураган сносил крыши, шатры городского фестиваля, передает корреспондент Накануне.RU.

Ветер частично разрушил кровлю козырька медицинского колледжа на улице Малыгина.

В поселке Тарманы часть железной части кровли обрушилась на припаркованные машины. Пешеходы не пострадали, пишут жители.

В городе обрушилась часть строительных конструкций. "Только и слышу за окном что-то полетело, разбилось. Проверка материалов на прочность", - пишут тюменцы.

На площади 400-летия Тюмени сегодня проходил городской фестиваль "Жара". В ходу урагана обрушились шатры.

Как сообщало Накануне.RU, перед Тюменью шквалистый ветер пронёсся по территории Свердловской области. Часть районов до сих пор остаются без электричества.