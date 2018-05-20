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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйкой всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Свердловский ураган пронёсся по Тюмени
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ураган в Тюмени (2018) | Фото: Степан Данилов, ЧС Тюмень

Ураганный ветер с дождем настиг Тюмень. До этого циклон прошелся по территории Свердловской области Порывы ветра достигали 21-26 м/с. В городе многочисленные разрушения: ураган сносил крыши, шатры городского фестиваля, передает корреспондент Накануне.RU.

Ветер частично разрушил кровлю козырька медицинского колледжа на улице Малыгина.

ураган в Тюмени, Медицинский колледж на Малыгина(2018)|Фото: ЧС Тюмень, vk.com/incident_tmn

В поселке Тарманы часть железной части кровли обрушилась на припаркованные машины. Пешеходы не пострадали, пишут жители.

ураган в Тбмени Тарманы(2018)|Фото: Said Ismailov, vk.com/incident_tmn, ЧС Тюмень

В городе обрушилась часть строительных конструкций. "Только и слышу за окном что-то полетело, разбилось. Проверка материалов на прочность", - пишут тюменцы.

ураган в Тюмени(2018)|Фото: Степан Данилов, ЧС Тюмень

На площади 400-летия Тюмени сегодня проходил городской фестиваль "Жара". В ходу урагана обрушились шатры.

ураган в Тюмени(2018)|Фото: ЧС Тюмень

Как сообщало Накануне.RU, перед Тюменью шквалистый ветер пронёсся по территории Свердловской области. Часть районов до сих пор остаются без электричества.

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20.05.2018 20:02 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
22:02 Екб


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Свердловский ураган пронёсся по Тюмени
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