Чебаркульский адвокат за дачу взятки полицейскому отделался штрафом

На Южном Урале огласили приговор адвокату Дмитрию Кудрякову - его признали виновным в даче взятки полицейскому.

Кудряков организовал в Чебаркуле подпольное казино - после этого он передал бывшему заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" Михаилу Данилову деньги в сумме более 940 тыс. рублей в качестве взятки за незаконное информирование о готовящихся проверках, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Кудряков вину в совершении преступления признал, следствием с ним заключено досудебное соглашение. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 2,8 млн рублей

Уголовное дело в отношении Данилова направлено для рассмотрения в суд.