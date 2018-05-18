В Челябинской области 5,8 миллиарда рублей выделено на строительство социальных объектов

На Южном Урале на строительство социально значимых объектов в 2018 году направят 5,8 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области.

На эти средства начнется строительство более чем 40 объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунального хозяйства и прочего назначения.

В 2018 году начнется строительство школы на 1,5 тысячи мест на Краснопольской площадке в Курчатовском районе Челябинска. На строительство будет потрачено около миллиарда рублей. также начнут возводить региональный центр олимпийской подготовки по шорт-треку, который обойдется почти в 400 млн рублей.

"Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, к саммитам ШОС и БРИКС. Уже в мае пройдут торги по выбору подрядчика, который будет строить объект. Вполне возможно, что уже в 2020 году центр примет первые крупные соревнования. А также, в силу удобного расположения, будет задействован при организации саммитов", - подчеркнул министр Виктор Тупикин.

К 2020 году на северо-западе Челябинска должна появиться современная поликлиника, рассчитанная на 1 тыс. 800 посещений в сутки.