Экс-главу Миасса заключили под стражу на два месяца

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца до 14 июля экс-главу Миасса Геннадия Васькова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

С ходатайством об аресте бывшего градоначальника выступил следователь. Прокурор в суде указал на то, что оставшись на свободе, Васьков может скрыться или покинуть страну, а также воспрепятствовать следствию. Также он может угрожать свидетелям и попытаться оказать на них давление.



Сторона защиты выступила против удовлетворения ходатайства и просила избрать Васькову домашний арест или запрет определённых действий.





Стоит отметить, что интересы бывшего главы Миасса в суде представляют сразу три адвоката. Они заявили ряд ходатайств, в частности, о приобщении к материалам дела благодарственных писем и почетных грамот Васькова, и его характеристики. Суд ходатайства удовлетворил.





Васьков в суде попросил применить к нему более мягкую меру пресечения. Он заявил, что в основе его дела - показания двух свидетелей, которые, по его мнению, даны из личной неприязни или под давлением. По словам экс-главы, он не давал никаких указаний о приобретении детсада под угрозой увольнения. Также он заявил, что не оказывал никакого давления на свидетелей, у него есть загранпаспорт с открытой шенгенской визой, но документ находится в правительстве Челябинской области.





Напомним, следствие считает, что Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Помещение было приобретено за 24 млн 100 тыс. рублей. Ущерб составил 13 млн 885 тыс. рублей.



Уголовное дело было возбуждено 11 мая 2018 года. Дело находится в производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел.