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Свердловский областной суд отменил решение об освобождении "смотрящего за Ревдой"
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екатеринбург дворец правосудия (2007) |

Свердловский областной суд отменил решение об освобождении ревдинского бизнесмена Николая Смовжа.

"Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда от 23 марта этого года об освобождении от отбытия наказания по болезни Николая Смовжа. Судебный материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом", - сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, Смовж, которого называли "смотрящим за Ревдой", был арестован в феврале 2014 года. Он считался "положенцем" вора в законе Тимура Свердловского.

В 2016 году "авторитетный бизнесмен" был признан виновным в шести преступных эпизодах, которые были им совершены с 1994 по 2007 год: он организовал два заказных убийства, в результате которых погибли три человека, организовал покушение на убийство одного человека, убийство, а также незаконно хранил и перевозил огнестрельное оружие и организовал врыв в пункте приема цветного металла, из-за которого погиб сторож.

По совокупности преступлений суд назначил Николаю Смовжу 19 лет колонии строгого режима. Также он был обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму около 5 млн руб. Однако весной его освободили из-за болезни.



Развитие сюжета: Ранее 15.05.2018 12:05 Мск
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12:57 Екб


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Свердловский областной суд отменил решение об освобождении "смотрящего за Ревдой"
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