В Керчи запускают движение по новому путепроводу через автоподход к Крымскому мосту

В Керчи открыли участок дороги, который соединит два микрорайона по обе стороны Крымского моста, об этом пишет "Крыминформ".

Путепровод будет проходить над трассой, которая ведет к переправе через Керченский пролив.

До этого два района соединяла лишь единственная дорога - шоссе Героев Сталинграда, оно пролегает ниже.

Ранее было известно, что движение машин по мосту запустят во второй половине мая, грузовики по нему поедут только осенью. Поезда планируют запустить в декабре 2018 года.