Кадыров заявил, что вся ответственность за теракт в Париже ложится на власти Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что вся ответственность за теракт в Париже ложится на власти Франции, сообщает ТАСС.

"Считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - отметил Кадыров.

Отмечается, что последний раз террорист Хамзат Азимов был в Чечне три года назад.

По неподтвержденным данным, до переезда во Францию семья Азимова жила в чеченском Аргуне, помимо этого у родителей осталась квартира в Грозном, которую сдали в аренду.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 12 мая 20-летний Азимов напал с ножом на прохожих в Париже - один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.