Борис Дубровский поручил разработать проект благоустройства реки Миасс и "дорожную карту" по ремонту фасадов на гостевых маршрутах к ШОС

Губернатор Борис Дубровский озвучил проект поручений по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что необходимо создать комфортную городскую среду с развитой инфраструктурой, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов.

"Все объекты, которые будут построены к 2020 году, должны эффективно работать и после. Челябинск необходимо наполнять масштабной деловой активностью, привлекать крупные мероприятия в регион, задействовать создающиеся объекты для их проведения. Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой мирового уровня", – отметил он.

Поручения главы области касаются преображения Челябинска. Так, необходимо привести в порядок фасады домов на гостевых маршрутах. Но, как подчеркнул Борис Дубровский, это должен быть по-настоящему качественный ремонт, который обеспечит долговечность, эстетичный вид и комфорт для жителей. В связи с этим он поручил своему заместителю Сергею Шалю в течение месяца разработать и утвердить совместно с региональным оператором капитального ремонта дорожную карту по ремонту фасадов на гостевых маршрутах с применением разработанного дизайн-кода города, а также обустройству придомовых территорий.

"Мы готовы софинансировать, но при условии, что получим по-настоящему красивые дома, выполненные с учетом передовых технологий и лучших практик", - добавил губернатор.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев должен составить полный перечень недостроев на гостевых маршрутах, а также объектов, используемых не по назначению, а также разработать "дорожную карту" с решением по каждому объекту. Также в городе проведут ревизию по скверам и паркам, а затем в течение месяца губернатору представят детальные предложения со сметами по их реконструкции и модернизации. Поручено проработать вопрос радикального озеленения города на трехлетний период.

Центр города полностью планируется освободить от рекламы.

Руслану Гаттарову поручено приложить усилия в решении вопроса по выделению необходимых средств на строительство и реконструкцию аэропорта и обеспечить содействие в присвоении аэропорту третьей категории ИКАО.

Кроме того, будет проработан вопрос расширения дороги в аэропорт.

Отметил губернатор и важность развития системы городского общественного транспорта. Так, министру минэкономразвития региона Сергею Смольникову поручено возглавить рабочую группу по переводу транспорта на газомоторное топливо.

Сергею Сушкову поручено организовать работу по рекультивации Челябинской городской свалки.

"Проведение саммитов – возможность ускорить решение вопросов, связанных с улучшением экологической обстановки в Челябинске. Приступили к реализации проектов, направленных на ликвидацию и снижение негативного воздействия на окружающую среду. В приоритете – рекультивация городской свалки, ликвидация очагов возгорания на Коркинском угольном разрезе, очистка русла реки Миасс, снижение влияния загрязненного стока с территории Карабаша на качество воды Аргазинского водохранилища. Сюда же идет озеленение города, будущий федеральный закон о квотировании выбросов, снижение уровня выхлопных газов. Будем максимально входить в федеральные программы с выделением финансирования", - заявил губернатор.

Также главе Челябинска совместно с минэкологии поручено в течение месяца разработать проект благоустройства и развития реки Миасс по всей территории города, начиная от Шершневского водосброса, детально остановившись на участке набережной от улицы Российской до улицы Кирова.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. В рамках подготовки города к международным мероприятиям ведется проектирование Общественно-делового центра на берегу реки Миасс, строительство конгресс-холла "Таганай – 2020", а также будет благоустроена набережная.