В Тюменской области на глазах прохожих следователи "скрутили" сотрудников ГИБДД

В Ишиме следователи задержали сотрудников ГИБДД - спецоперация прошла днем на глазах у удивленных прохожих.

На улице Чехова собралось много людей - все наблюдали, как "гаишников" "крутили" люди в штатском, рядом находился какой-то чемодан. Что в нем - пока неизвестно.

Как рассказал в своем блоге местный активист Владимир Воронин, полицейские задержаны по подозрению в получении взятки.

В СУ СК России по Тюменской области Накануне.RU сообщили, что вся официальная информация появится позже.