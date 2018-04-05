Югорского бизнесмена судят за долг по зарплате в 2,2 миллиона

Ушло в суд дело главы "Приобского научно-исследовательского проектного института месторождений нефти", которому вменяют многотысячный долг по зарплате перед сотрудниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По данным следствия, директор в мае – июле 2017 г. не платил зарплату 25 сотрудникам. При этом деньги на счетах предприятия были.

Из-за этого накопился долг перед работниками в 2 млн 200 тыс. руб.