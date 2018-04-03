В пяти муниципалитетах Тюменской области до конца года расселят аварийный жилой фонд

В 2018 году будут завершены работы по расселению аварийного фонда в Ишиме, Заводоуковске, Викуловском, Голышмановском, Ярковском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Кроме того предусмотрены средства для расселения части аварийного фонда в Тюмени, Ялуторовске и Сладковском районе. К концу 2018 года в регионе останется девять крупных муниципалитетов, имеющих аварийное жилье. В основном речь идет об областной столице и Тобольске. Губернатор Владимир Якушев поручил пересмотреть финансирование этой программы на текущий год и увеличить объемы выделяемых средств на решение этого важного для людей вопроса в Тюмени, где сосредоточено большее количество таких проблемных домов.

Отметим, что благодаря системной работе на сегодняшний день в регионе в девяти из 26 муниципальных образований аварийный фонд отсутствует. Это Армизонский, Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Упоровский, Юргинский и Ялуторовский районы.

Вопрос расселения аварийного фонда рассматривался на заседании президиума регионального правительства, которое состоялось 2 апреля. Ключевым вопросом повестки заседания стал план по вводу жилья на 2018-2020 годы, разработанный совместно со строительными и риэлторскими компаниями, финансовыми институтами по поручению главы региона.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал, что по результатам анализа выданных разрешений на строительство ввод жилья суммарно в ближайшие три года запланирован в объеме 4 млн 190 тысяч кв. м. Из них 1 млн 250 тысяч в 2018 году, 1 млн 400 тысяч в 2019 и 1 млн 540 тысяч кв. м в 2020 году. Из общего объема жилья 63% - это многоэтажные дома. Малоэтажное строительство составит порядка 37% ежегодно.