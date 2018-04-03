В пяти муниципалитетах Тюменской области до конца года расселят аварийный жилой фонд

в этот день
03.04.18
14:19
В Екб.16:19
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Сотрудники ФСБ пресекли передачу секретных военных карт иностранцам
В Перми упавший с крыши лед разбил голову девятимесячному ребенку
Главное
Тулеев стал депутатом

Тема дня
Сергей Глазьев: Система стратегического планирования позволит достичь двузначных темпов роста экономики Нам необходим переход на стратегию опережающего развития. Первые шаги были сделаны, по инициативе президента принят закон о стратегическом планировании. Он был отложен на три года, но с этого года мы должны его внедрять. Как это делать? Должна быть реализована смешанная, сложная стратегия развития, которая состоит из нескольких составляющих.
03.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Как изменят протесты в Кемерово и Волоколамске внутреннюю политику Сразу после того, как избирательные участки закрылись, Россию охватили кризисы, трагедии и протесты. Эксперты Накануне.RU рассказали, как повлияет эта череда на политический климат в России и планы президента Владимира Путина.
03.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
Поджог. Гендиректор "Зимней вишни" в суде назвала причину пожара
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1003

В пяти муниципалитетах Тюменской области до конца года расселят аварийный жилой фонд
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) | Фото

В 2018 году будут завершены работы по расселению аварийного фонда в Ишиме, Заводоуковске, Викуловском, Голышмановском, Ярковском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Кроме того предусмотрены средства для расселения части аварийного фонда в Тюмени, Ялуторовске и Сладковском районе. К концу 2018 года в регионе останется девять крупных муниципалитетов, имеющих аварийное жилье. В основном речь идет об областной столице и Тобольске. Губернатор Владимир Якушев поручил пересмотреть финансирование этой программы на текущий год и увеличить объемы выделяемых средств на решение этого важного для людей вопроса в Тюмени, где сосредоточено большее количество таких проблемных домов.

Отметим, что благодаря системной работе на сегодняшний день в регионе в девяти из 26 муниципальных образований аварийный фонд отсутствует. Это Армизонский, Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Упоровский, Юргинский и Ялуторовский районы.

Вопрос расселения аварийного фонда рассматривался на заседании президиума регионального правительства, которое состоялось 2 апреля. Ключевым вопросом повестки заседания стал план по вводу жилья на 2018-2020 годы, разработанный совместно со строительными и риэлторскими компаниями, финансовыми институтами по поручению главы региона.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал, что по результатам анализа выданных разрешений на строительство ввод жилья суммарно в ближайшие три года запланирован в объеме 4 млн 190 тысяч кв. м. Из них 1 млн 250 тысяч в 2018 году, 1 млн 400 тысяч в 2019 и 1 млн 540 тысяч кв. м в 2020 году. Из общего объема жилья 63% - это многоэтажные дома. Малоэтажное строительство составит порядка 37% ежегодно.

Другие новости по темам: расселение аварийного фонда, Владимир Якушев, Евгений Заболотный, ввод жилья
03.04.2018 12:20 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
14:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В пяти муниципалитетах Тюменской области до конца года расселят аварийный жилой фонд
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+