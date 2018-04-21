В Дербенте введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в городе Дербенте и Дербентском районе Дагестана, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

"В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, в 13:30 начальником Управления ФСБ России по республике - руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Дербента и Дербентского района", - говорится в сообщении.

В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, отметили в НАК.

В конце марта в дагестанском селе Анди вводился режим контртеррористической операции. Тогда спецслужбами был уничтожен боевик, который находился в федеральном розыске и был связан с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в России), напоминает "Интерфакс".