В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"

В Перми началась проверка после того, как СМИ сообщили о смерти мужчины, не дождавшегося приезда "скорой помощи".

"20 апреля в средствах массовой информации было распространено сообщение под заголовком "Пермяк, 2,5 часа прождавший "скорую", умер…". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, в марте в Перми вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи скончался пожилой мужчина.

"В настоящее время следователями принимаются меры к обнаружению, изъятию и изучению данных документации, связанной с оказанием мужчине медицинской помощи. Устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к произошедшему, выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов. Проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение", - рассказали в следственном комитете.