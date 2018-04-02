В Дагестане возбудили уголовное дело против главного архитектора Дербента

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента. Его подозревают в халатности.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, в 2017 году чиновник, не проверив соответствие представленных документов требованиям градостроительного законодательства России, выдал разрешение на ввод четырех многоэтажных домов в эксплуатацию, на которых не были выполнены работы по благоустройству территории объектов, а также частично не завершено устройство фасада и внутренние сантехнические работы.

Сейчас по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Как сообщало Накануне.RU, ранее фигурантом уголовного дела о превышении полномочий стал глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов.