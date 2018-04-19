В Челябинске обнаружили канализационный сток в реку Миасс

В Челябинске общественники обнаружили возле Краеведческого музея канализационный сток, попадающий в реку Миасс, сообщили Накануне.RU активисты экологического движения "Экочел".

Жители пожаловались на запах канализации. В ходе проверки активисты обнаружили сток, направляющийся от Краеведческого музея в реку Миасс.

"Так как слив происходил в зимнее и весенние время, это не может быть ливневым стоком, тем более сток имеет темно-синий оттенок, а это свидетельствует о попадании канализации", - отметил руководитель общественного движения Ильдар Файзуллин.

Теперь общественники намерены обратиться в минэкологии с просьбой провести проверку.