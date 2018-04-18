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Качканарский завод "Металлист" готовится к запуску производства
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Мэр Качканара Сергей Набоких (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава администрации Качканарского городского округа Сергей Набоких еще раз подтвердил Накануне.RU, что руководство завода "Металлист" приступает к погашению долга по заработной плате, уплате налогов и, более того, запуску предприятия.

"Зарплату выплатят по март, вся задолженность, которая была зафиксирована через службу судебных приставов, закроется, - сказал Накануне.RU Набоких. - Будут уплачены налоги. Видимо, скоро предстоит процедура запуска производства".

Для того, чтобы фактически заново ввести в эксплуатацию простаивающее оборудование, потребуется не меньше месяца, считает глава Качканара, такой срок связан с технологическими особенностями металлургического производства.

"Процесс не быстрый, но все равно это самый позитивный момент на сегодняшний день, - подчеркнул глава городского округа. - При таком развитии событий не понадобятся ни внешнее управление, ни банкротство. Заработав, предприятие начнет выполнять свои обязательства, в том числе обозначенные в решении суда, с него снимутся все аресты. Еще раз отмечу: работающий завод способен гасить задолженности самостоятельно".

Металлист, митинг, качканар(2018)|Фото:

Как ранее сообщало Накануне.RU, в СКР заявили, что руководство завода уже выплатило 53 млн руб. долгов по зарплате, осталось 10 млн.

Напомним, сотрудники завода "Металлист" с 14 декабря 2017 года сидят без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело, завод за долги лишился вертолета, в суде рассматривалось дело о банкротстве.

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18.04.2018 15:34 Мск | Андрей Яловец
17:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.04.2018 11:26 Мск
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Качканарский завод "Металлист" готовится к запуску производства
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