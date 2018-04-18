Качканарский завод "Металлист" готовится к запуску производства

Глава администрации Качканарского городского округа Сергей Набоких еще раз подтвердил Накануне.RU, что руководство завода "Металлист" приступает к погашению долга по заработной плате, уплате налогов и, более того, запуску предприятия.

"Зарплату выплатят по март, вся задолженность, которая была зафиксирована через службу судебных приставов, закроется, - сказал Накануне.RU Набоких. - Будут уплачены налоги. Видимо, скоро предстоит процедура запуска производства".

Для того, чтобы фактически заново ввести в эксплуатацию простаивающее оборудование, потребуется не меньше месяца, считает глава Качканара, такой срок связан с технологическими особенностями металлургического производства.

"Процесс не быстрый, но все равно это самый позитивный момент на сегодняшний день, - подчеркнул глава городского округа. - При таком развитии событий не понадобятся ни внешнее управление, ни банкротство. Заработав, предприятие начнет выполнять свои обязательства, в том числе обозначенные в решении суда, с него снимутся все аресты. Еще раз отмечу: работающий завод способен гасить задолженности самостоятельно".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в СКР заявили, что руководство завода уже выплатило 53 млн руб. долгов по зарплате, осталось 10 млн.

Напомним, сотрудники завода "Металлист" с 14 декабря 2017 года сидят без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело, завод за долги лишился вертолета, в суде рассматривалось дело о банкротстве.