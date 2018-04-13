В Челябинской области прошла тактико-специальная тренировка Оперативного штаба

В Чебаркуле на полигоне прошла тактико-специальная тренировка групп Оперативного штаба.
Силы и средства оперативного штаба отрабатывали задачи проведения контртеррористической операции по пресечению деятельности незаконных
вооруженных формирований на территории Чебаркульского муниципального района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Перед руководителями функциональных групп ставились учебные вопросы повышения профессионального уровня руководящего состава группировки, совершенствования взаимодействия органов и подразделений, входящих в состав группировки сил и средств оперативного
штаба, при проведении контртеррористической операции.
В тренировке участвовали УФСБ России по Челябинской области, отдельный авиационный отряд ФСБ России, танковая дивизия Центрального
военного округа Минобороны России, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области.
В результате все учебные вопросы выполнены участниками тренировки в полном объеме.