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Новости
12.04.2018 16:30 Мск (18:30 Екб)
общество | Челябинская область
В спортшколу "Конас" в Челябинске, где голодают сотрудники, приехали проверяющие из городской мэрии
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спортшкола &quot;Конас&quot;, Челябинск, каратэ (2018) | Фото: спортшкола &quot;Конас&quot;

В спортшколу каратэ "Конас", где сотрудники с 4 апреля объявили голодовку, нагрянула проверка из администрации Челябинска, об этом Накануне.RU сообщили в школе.
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Чиновники объяснили, что к ним поступили обращения о нарушении в образовательном учреждении ведения финансово-хозяйственной деятельности. Однако, по мнению тренера Владимира Холкина, реальных претензий к спортшколе нет.

"Нас уже проверяли в прошлом году, смотрели как и куда мы тратим бюджетные деньги, однако никаких нарушений в итоге не нашли. Сейчас после сегодняшней проверки мы понимаем, что администрация ищет повод, чтобы нас убрать", - сообщил Накануне.RU тренер.

В "Конасе" также сообщили, что родители учащихся спортшколы 12 апреля намерены встретиться с главой Челябинска Евгением Тефтелевым.

Как ранее сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило. Сотрудники "Конаса" голодают с 4 апреля. Им регулярно привозят воду.

Сейчас два требования остаются в силе, третье требование удовлетворено - 55 человек вернули в состав сборной региона.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнилось 30 лет, однако торжественные мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок.

Также 10 апреля Наталья Котова провела в администрации брифинг, на котором предложила сотрудникам спортшколы выбрать нового руководителя по конкурсу. Котова отметила, что власти готовы назначить на место главы "Конаса" заместителя директора Юлию Чернякову, после этого пройдет конкурс. Комиссия рассмотрит претендентов, которые должны будут отвечать всем установленным требованиям.

В разговоре с Накануне.RU тренер "Конаса" Владимир Холкин отметил, что власть не хочет слышать их, а также настраивает против сотрудников местные подконтрольные СМИ. 17 апреля в спортшколу приедут представители центрального штаба ОНФ и Госдумы с целью разобраться в ситуации.

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12.04.2018 16:30 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
18:30 Екб


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Ранее 11.04.2018 14:08 Мск
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Ранее 11.04.2018 11:56 Мск
Голодающим сотрудникам челябинской спортшколы "Конас" предложили выбрать нового директора по конкурсу

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Ранее 09.04.2018 15:48 Мск
В Челябинске удовлетворили одно из требований голодающих сотрудников спортшколы "Конас"

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В спортшколу "Конас" в Челябинске, где голодают сотрудники, приехали проверяющие из городской мэрии
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