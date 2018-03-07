Гала-концерт фестиваля «Большая перемена-2018» продемонстрировал таланты екатеринбургских педагогов

Гала-концерт XVIII городского фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена-2018» состоялся накануне в Екатеринбурге во Дворце молодежи, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой творческий потенциал сумели показать более 4 тысяч педагогов из 300 образовательных организаций Екатеринбурга. В конкурсных отборах участвовать руководители образовательных учреждений, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и помощники воспитателей, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал. Районные этапы фестиваля в этом году были посвящены теме театра.

Главным партнером фестиваля выступил фонд святой Екатерины. «Мы приветствуем всех тех, кто сегодня объединился на этой большой сцене для того, чтобы показать неутомимую энергию, творчество и любовь к искусству. Я хочу поблагодарить всех тех, благодаря кому праздник состоялся: ТЮЗу, театрам кукол, драмы, оперы и балета, а также нашему главному партнеру - Фонду святой Екатерины», - сказал на открытии концерта начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

167 творческих коллектива стали лауреатами городского и 205 районного уровня фестиваля. Награды вручали в номинациях: «Новое имя», «Золотой фонд», «Новая высота», «Вокальное искусство», «Народное творчество», «Хореография», «Оригинальный жанр». 28 победителей определены в специальных личных номинациях.

Но самое интересное происходило вчера на сцене Дворца молодежи. Своим талантом со зрителями щедро делились лауреаты районных конкурсов «Большая перемена». Здесь же состоялось вручение «Большой Премии» в номинациях: «Лучшая балетмейстерская работа», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучший ведущий», «Лучший костюм», «Лучший сценарий», «Лучший вокально-инструментальный альбом».

Справка. Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.