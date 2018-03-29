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Рабочие качканарского завода "Металлист" выйдут на митинг
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качканар (2015) | Фото: Накануне.ru

Рабочие качканарского завода "Металлист" приняли решение провести митинг 8 апреля. Люди доведены до отчаяния задержками зарплаты и сокращениями, об этом депутат свердловского заксобрания Александр Ивачёв сообщил в социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пора нашей областной власти обратить внимание на проблемы завода и решить, наконец, что делать: помочь действующему руководству или гнать в шею неэффективного собственника и выкупить предприятие. Я сам поеду на это мероприятие и сегодня еще отправлю письмо замгубернатора Орлову А.В. с просьбой направить на митинг представителя правительства", - пишет Ивачёв.

Напомним, что сотрудники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто.

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29.03.2018 09:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:53 Екб


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Рабочие качканарского завода "Металлист" выйдут на митинг
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