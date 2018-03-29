В Ишиме и четырех районах Тюменской области отменены детские автобусные перевозки

Из-за плохой погоды в целях безопасности отменены детские автобусные поездки в нескольких районах Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Они отменены в Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах. На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на объектах придорожного сервиса работники будут разъяснять автомобилистам опасность движения в сложных погодных условиях, призывая переждать непогоду.

Сотрудники управления советуют учитывать погодные условия при планировании поездок.