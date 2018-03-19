Путин потерял, Собчак набрала: новые данные по итогам голосования в Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области обработала свыше 103 тыс. избирательных бюллетеней, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным итогам голосования лидерство на выборах президента РФ по-прежнему остается за Владимиром Путиным. Его поддержали 86 тыс. 482 избирателя, что составляет 83.58%. Час назад процент за действующего главу государства был выше и составлял 88%.

За второе место развернулась борьба между Павлом Грудининым и Владимиром Жириновским. Кандидату от КПРФ удалось немного вырваться вперед. За него проголосовали 6 тыс. 998 избирателей или 6.76%. Владимир Жириновский "съехал" на третье место - 6 тыс. 354 голосов, что составляет 6.14%.

Ксению Собчак поддержали 1051 человек, что составляет 1.02%.

Остальные кандидаты набрали меньше 1% Сергей Бабурин - 0.52%, Максим Сурайкин - 0,47%, как и Григорий Явлинский. Борис Титов - 0,46%.

592 избирательных бюллетеней признано недействительными. Подсчет голосов продолжается.