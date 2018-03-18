Соликамский район впереди, Чердынь "бойкотирует". Как голосует Пермский край

В Пермском крае закрылись избирательные участки, где сегодня жители голосовали за президента России. Избирательная комиссия предоставила данные об активности территорий Прикамья. Явка в лидирующих опережает краевую на несколько десятков процентов, аутсайдеры не смогли привлечь на участки и половину избирателей, передает корреспондент Накануне.RU .

Больше 72% избирателей проголосовало в Соликамском районе. Явка по краю на 18 часов, напомним, 57,14%. В ЗАТО Звездный на участки пришли более 67% избирателей. Приблизительно столько же - в Кочевском районе, чуть меньше - 66% - в Бардымском.

Аутсайдерами за два часа до закрытия участков были Юсьвинский район (45%), Кизел (46%), Чердынь (47%). Едва преодолели планку в 50% Оханский и Горнозаводский районы.