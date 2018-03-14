Надымский чиновник оштрафован на 50 тысяч за дробление госзакупок

Прокуратура Надыма нашла нарушения в работе чиновника мэрии при госзакупках и оштрафовала его за это, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В июле 2017 г. департамент муниципального хозяйства заключил три контракта на поставку дорожных знаков ценой в 257 тыс. руб. Еще столько же договоров подписано на монтаж световой иллюминации, их цена – 231 тыс. руб.

В рамках торгов контракты искусственно раздроблены. Начальник департамента попал под две "административки" – по одной за каждую группу договоров. Суд оштрафовал чиновника по каждому из дел на 25 тыс. руб.