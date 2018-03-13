Железнодорожные вокзалы в Сургуте и Пыть-Яхе ждет реконструкция

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с начальником Свердловской железной дороги Андреем Мироновым. Стороны обсудили развитие пригородных пассажирских перевозок и совместные проекты по строительству и реконструкции вокзальных комплексов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

"У нас сейчас довольно перспективный период в отношениях региона и РЖД, Свердловской железной дороги. В ближайших планах реконструкция мощнейших вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. В стадии строительства железнодорожный вокзал в Приобье. Немало вопросов связано с организацией пригородных железнодорожных переездов, льготных категорий населения. Есть еще один проект, связанный с заменой подвижного состава", - отметила Наталья Комарова.

В настоящее время на 85% возведен железнодорожный вокзал на станции Нягань. Ради этого объекта окружной департамент дорожного хозяйства внес изменения в государственную программу по развитию транспортной системы автономного округа. Полностью готов вокзал на железнодорожной станции в Приобье Октябрьского района. Сейчас там идет работа по устранению замечаний.

Глава Свердловской железной дороги поблагодарил губернатора за своевременное решение вопросов по компенсации выпадающих доходов. Она составляет 100%.

"Ее размеры позволяют повышать социальный статус пригородных пассажирских перевозок. Абсолютна верна общая идеология строительства, реконструкции и модернизации вокзальных комплексов. Это одно из направлений социальной деятельности, повышение комфорта и безопасности пассажиров. Эти проекты перспективные", - сообщил Андрей Миронов.

В Югре действуют меры господдержки по развитию пригородных железнодорожных перевозок. Главная задача - обеспечить доступность пассажирских перевозок. Из бюджета автономного округа перевозчику предоставляется субсидия, обеспечивающая снижение тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в среднем на 74,2%.