В Нижнем Тагиле состоялся финал Континентального кубка по лыжному двоеборью

Организаторы финала Континентального кубка по лыжному двоеборью, который завершился на днях в Нижнем Тагиле, высоко оценили уровень подготовки спортивных объектов и инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Нижний Тагил стал первым городом в истории лыжного двоеборья, где в финале Континентального кубка были разыграны награды среди женщин. И первой победительницей в истории этих соревнований стала россиянка Стефания Надымова. Подругу по сборной хорошим выступлением поддержала Анастасия Гончарова, что позволило россиянкам стать лидерами и в общекомандном зачете.

В соревнованиях у мужчин первым стал француз Лоран Мюхельталер. Россиянин Эрнест Яхин занял пятое место.

Координатор финала Континентального кубка FIS по лыжному двоеборью Тони Гуггемус высоко оценил уровень организации и проведения соревнований.

"В Нижний Тагил на соревнования не просто так с удовольствием едут спортсмены из разных стран, никаких вопросов к организации соревнований нет, - подчеркнул заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. - Тони Гуггемус отметил, что у них не было сомнений в отличной подготовке наших объектов к проведению финала Кубка. Спортсмены были довольны как состоянием трамплинов и лыжного стадиона, где проходила гонка Гундерсена, так и отличной работой всей инфраструктуры".