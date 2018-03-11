13-летняя россиянка впервые в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 7
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 16


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
11.03.2018 10:23 Мск (12:23 Екб)
спорт | В России
13-летняя россиянка впервые в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка
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Александра Трусова, фигуристка (2018) | Фото:rentv.cdnvideo.ru

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в женском катании сделала два четверных прыжка и выиграла чемпионат мира среди юниоров.
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"Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота - четверной сальхов и четверной тулуп! Накануне отъезда в Софию фигуристка чисто исполняла оба прыжка на тренировке в Москве и справилась с ними в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров в Софии! 13-летняя спортсменка вписала свое имя в историю мирового фигурного катания!", - сообщается на сайте Федерации фигурного катания.

Александра Трусова, фигуристка(2018)|Фото:rentv.cdnvideo.ru

В субботу Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Софии, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов. Спортсменка получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе - 92,32 балла.

В Софии наши спортсмены завоевали золотые медали во всех дисциплинах.

Всего на чемпионате мира среди юниоров российские фигуристы завоевали 9 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Российские спортсмены поднялись на верхние ступени пьедесталов почета во всех четырех видах программы. Чемпионами мира, помимо Трусовой, стали Алексей Ерохов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин (танцы на льду) и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (парное катание). Серебряными призерами - Алена Косторная, Артур Даниелян и Полина Костюкович - Дмитрий Ялин (парное катание). Бронза у Анастасии Мишиной - Александра Галлямова (парное катание) и Арины Ушаковой - Максима Некрасова (танцы на льду).

Стоит отметить, и Александра Трусова, и Алексей Ерохов, показавший на чемпионате лучший результат среди мужчин, тренируются у Этери Тутберидзе, среди воспитанниц которой -триумфаторы Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева.

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11.03.2018 10:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:23 Екб


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13-летняя россиянка впервые в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка
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