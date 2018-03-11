13-летняя россиянка впервые в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в женском катании сделала два четверных прыжка и выиграла чемпионат мира среди юниоров.

"Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей в программе два прыжка в четыре оборота - четверной сальхов и четверной тулуп! Накануне отъезда в Софию фигуристка чисто исполняла оба прыжка на тренировке в Москве и справилась с ними в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров в Софии! 13-летняя спортсменка вписала свое имя в историю мирового фигурного катания!", - сообщается на сайте Федерации фигурного катания.

В субботу Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Софии, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов. Спортсменка получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе - 92,32 балла.

В Софии наши спортсмены завоевали золотые медали во всех дисциплинах.

Всего на чемпионате мира среди юниоров российские фигуристы завоевали 9 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Российские спортсмены поднялись на верхние ступени пьедесталов почета во всех четырех видах программы. Чемпионами мира, помимо Трусовой, стали Алексей Ерохов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин (танцы на льду) и Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (парное катание). Серебряными призерами - Алена Косторная, Артур Даниелян и Полина Костюкович - Дмитрий Ялин (парное катание). Бронза у Анастасии Мишиной - Александра Галлямова (парное катание) и Арины Ушаковой - Максима Некрасова (танцы на льду).

Стоит отметить, и Александра Трусова, и Алексей Ерохов, показавший на чемпионате лучший результат среди мужчин, тренируются у Этери Тутберидзе, среди воспитанниц которой -триумфаторы Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева.