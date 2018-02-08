В Челябинске работникам "Речелстроя" выплатили около 1,5 млн рублей долга по зарплате

В Челябинске только после вмешательства прокуратуры работникам строительной компании "Речелстрой" выплатили около 1,5 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомство обратились работники компании. Установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате перед 26 работниками с мая 2017 года в общей сумме около 1,5 млн рублей.

Прокуратурой в интересах работников в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов, которые судом рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, директору внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Напомним, в начале февраля Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в компании "Речелстрой". Владелец компании Андрей Пязок находится под арестом по обвинению в мошенничестве.