В Югре просроченная задолженность по зарплатам сократилась до 147 миллионов рублей

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских обсудил с губернатором Югры Натальей Комаровой меры, которые в округе принимаются для погашения задолженности по зарплатам, сообщили Накануне.RU в департаменте окружном общественных и внешних связей.

"По данным Росстата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре нет просроченной заработной платы. Но по данным прокуратуры латентная просроченная заработная плата существует. Как в субъекте организована работа по ликвидации просроченной заработной платы и как выстроено взаимодействие с правоохранительными органами?" - поинтересовался полпред.

Наталья Комарова сообщила, что по результатам 2017 года в округе удалось снизить объем просроченной задолженности по зарплате перед работниками до 147 млн руб. Также губернатор сообщила, что в Югре выработан алгоритм взаимодействия со всеми контрольно-надзорными органами. Во главе вертикали – комиссия по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа. Данные вопросы рассматриваются ежемесячно с участием представителей органов прокуратуры, Государственной инспекции труда. Подобные комиссии работают в каждом муниципалитете региона.

"Совместными усилиями в течение года удалось вернуть долги по заработной плате больше, чем 11 тыс. работников. Сумма – свыше 800 млн руб.", - отметила Наталья Комарова. Губернатор также добавила, что задача остается актуальной и в этом году.