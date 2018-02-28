Пострадавшая в ДТП на трассе М-5 будет эвакуирована из Аши в больницу Уфы

66-летняя жительница Сима, пострадавшая в ДТП на трассе М-5, будет эвакуирована из Аши в городскую больницу Уфы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Пациентку 1952 г.р. признали транспортабельной. Сегодня силами бригады Челябинской областной клинической больницы она будет эвакуирована из Ашинской ЦГБ в ГБ № 21 Уфы", - говорится в сообщении.

Напомним, женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами головы и позвоночника, состояние крайне тяжелое.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновение пассажирского автобуса "Мерседес Спринтер", в котором находилось 13 чевлоек, и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", трое направлены в больницы Аши и Усть-Катава.