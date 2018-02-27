В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, устроивших драку в больнице

В Липецкой области возбуждено уголовное дело после драки двоих молодых людей, устроивших драку в Елецкой городской больнице, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Отмечается, что медработникам Елецкой городской больницы №2 при оказании пациенту первичной реанимационной помощи были причинены телесные повреждения. "Действия 16-летнего подростка и его 20-летнего знакомого следствием квалифицированы в соответствии с п.п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 24 января в больницу в неадекватном состоянии с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. "При оказании неотложной медицинской помощи недовольный действиями медперсонала пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача - анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток", - отметили в ведомстве. С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Кроме этого, телесные повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь.

Молодые люди доставлены в полицию, устанавливаются все обстоятельства происшествия.