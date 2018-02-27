В Дербенте сотрудники ФСБ проводят масштабные обыски в домах крупных наркоторговцев

В Дербенте сотрудники ФСБ проводят обыски по местам жительства крупных наркоторговцев, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, спецоперация является широкомасштабной, сотрудники службы безопасности проверяют 23 дома наркосбытчиков.

В обысках задействовано более 150 человек личного состава, уточнил он.

Как сообщало Накануне.RU, 5 февраля силовики задержали экс-главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также вице-премьеров правительства республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств региона.