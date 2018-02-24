"Нельзя относиться к Крушельницкому как к обманщику": Родченков о допинговом скандале

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков прокомментировал ситуацию с российским кёрлингистом Александром Крушельницким, в допинг-пробе которого обнаружили мельдоний на на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

"Не считаю Крушельницкого обманщиком, с его стороны это полная небрежность. Возможно, где-то в сумке у него лежат таблетки. Но это — обратите внимание — совсем другое. Нельзя относиться к нему как к обманщику, это непрофессионализм. Я сделал всё возможное, чтобы обманщики не выступали в Пхёнчхане, и потому убеждён, что новое поколение, которое сейчас соревнуется, чистое. По крайней мере, не настолько грязное, как предыдущее", — приводит слова Родченкова RT.

Напомним, Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой стали бронзовыми призёрами Игр в дабл-миксте, но были лишены награды после того, как допинг-проба россиянина дала положительный результат на мельдоний. Их награду вручат норвежским спортсменам.

Отметим, что сам россиянин отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков", - заявил Крушельницкий.