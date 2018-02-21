КСП представила отчет о бюджетных нарушениях эпохи Басаргина

Контрольно-счетная палата Пермского края внесла в заксобрание отчет о работе в 2017 г. В ходе проверок, которые касались освоения бюджетных средств в 2014-2016 гг., аудиторы обнаружили многомиллиардные нарушения, передает корреспондент Накануне.RU.

Это первый отчет КСП, подписанный новым председателем органа, а в прошлом - главой правительства Прикамья Геннадием Тушнолобовым. В 2017 г. КСП выявила 574 нарушения на 3,7 млрд руб. Из этой суммы 2,5 млрд руб. - нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 275,7 млн руб. - нарушения в сфере управления собственностью. Более 77,4 млн руб. относятся к нецелевому использованию средств, еще 629,9 млн руб. проходят по статье неэффективного использования.

"В отраслевом разрезе наибольший удельный вес приходится на нарушения в сфере физической культуры и спорта, дорожного хозяйства, образования и науки", - говорится в отчете КСП.

С нарушением расходовались средства на содержание жилых домов в правобережном районе Березников. Туда, напомним, должны были переехать жители из зоны обрушения. Однако дома были признаны непригодными для жизни. За период 2015-2016 гг. из бюджета Пермского края на обеспечение содержания и управления введённых в эксплуатацию домов перечислено 35,3 млн руб. Фактические расходы составили 24,3 млн руб., говорится в отчете.

"В ходе выборочной проверки в ГКУ "УКС ПК" установлены нарушения на общую сумму 1,2 млн руб., что составляет 45,7% от суммы охваченных выборочной проверкой бюджетных средств в том числе: необоснованное расходование средств - в размере 1 млн руб., недополученные доходы - 157,8 тыс. руб.", - пишут аудиторы.

КСП проверила расходование средств Фондом капремонтов в 2015-2016 гг., за это время структура получила 250,6 млн руб. из бюджета. "Наблюдалось очень низкое исполнение бюджетных назначений по субсидиям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД: за 2015 г. - 8,8%; за 2016 г. - 12,8%", - сообщает КСП. В ходе выборочной проверки отдельных домов, аудиторы выяснили, что в семи из десяти проанализированных объектов ремонт выполнен с нарушением сроков. Целевой показатель программы как в 2015 г. (исполнение 41,3%), так и 2016 г.у (исполнение 70,3%), - не был выполнен.

В 2017 г. к административной ответственности привлечено шесть должностных лиц (в том числе два из них - неоднократно), говорится в отчете. Суд наложил на провинившихся штрафы в размере 183,8 тыс. руб.