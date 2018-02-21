В полицию Перми никто не сообщал о детях, катавшихся с горки вместе с мертвой собакой

Пользователи соцсетей возмутила фотография мальчика, который держит в руках мертвую собаку. Некоторые пермяки предположили, что дети катались вместе с животным с горки, передает корреспондент Накануне.RU

"В Октябрьском дети нашли труп замерзшей собаки и катались с ним с горки. Если это правда, то после всех этих событий в школах, не знаю уже, что и думать про нынешнюю молодежь. Или мы такими же были?" - размышляют пользователи соцсетей.

Комментаторы осудили ребенка и его друзей. Нашлись и те, кто предположил, что животное несли в овраг, чтобы закопать.

"В полицию никто по данному факту не обращался", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.