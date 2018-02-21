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Пермские старшеклассники представят предпринимателям свои бизнес-идеи
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(2004) | Фото

22 февраля в 15.00 в предметно-языковой школе "Дуплекс", расположенной по адресу ул. Толмачева, 18 состоится открытие фестиваля-конкурса "Аукцион идей", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми

Этот проект для целеустремленных школьников, которые мечтают о своем деле. В нем примут участие старшеклассники из разных школ города с креативными идеями, которые могут быть интересными для бизнес-сообщества. Многие школьники уже заявили о себе как талантливые изобретатели и креативщики.

В результате планируется наладить реальное бизнес-партнерство детей и предпринимателей. Это позволит ребятам реализовать свои замыслы.

В проекте принимают участие предприниматели – владельцы кофейни "September" Марина Гуляева и Полина Генсон, генеральный директор ООО "Верное решение" Юрий Часовников, владельцы лавки авторских штучек "Чердакк" Иван и Ольга Красниковы, режиссер Пермского частного театра "Театр Кто" Рамис Заббаров, автор и руководитель ресторана "Lombardia cafe" Константин Плотников, а также директор творческой мастерской мебели "Три четыре" Илья Балакин.

Отметим, организатором мероприятия выступает инициативная группа педагогов школы "Дуплекс", они стали победителями конкурса "Проект года". 1 и 15 марта для школьников пройдут форсайт-сессии по подготовке детских проектов. 22 марта дети представят их в музее современного искусства PERMM.

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21.02.2018 11:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:59 Екб


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Пермские старшеклассники представят предпринимателям свои бизнес-идеи
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