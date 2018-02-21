В Пермском крае в этом году построят семь новых онкоцентров

По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова онкология включена в одно из приоритетных направлений работы краевого минздрава. В течение года в Прикамье будет открыто семь межрайонных онкоцентров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Первые три межрайонных онкоцентра будут открыты уже в марте — в Кунгуре, Краснокамске и Чайковском. Ближе к осени в крае появятся филиалы онкодиспансера в Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.

В краевой онкологической поликлинике наладят внутреннюю логистику и отремонтируют входную группу — по словам специалистов, это уменьшит скученность, нормализует работу учреждения и поможет сократить очереди. Кроме того, в этом году будут начаты работы по проектированию новой онкологической поликлиники, поскольку действующее здание не справляется с объемами пациентов.

"Несмотря на то, что онкологические заболевания — одна из самых частых причин смерти в крае, сегодня онконастороженность у наших врачей очень низкая, особенно в отдаленных территориях. Часто это приводит к тому, что рак удается определить только на третьей и четвертой стадиях, когда он уже очень тяжело поддается лечению. В идеале хотелось бы, чтобы при любом профилактическом осмотре или при обращении пациента в поликлинику с простейшими простудными заболеваниями, врачи проводили хотя бы базовые онкотесты и осматривали пациента на предмет видимых проявлений онкологии", - прокомментировал инициативы министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.