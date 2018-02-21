Жителю Ивделя грозит пожизненный срок за убийство двух человек

В Ивделе завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 32-летний житель одного из посёлков города.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, мужчина обвиняется в убийстве двух человек. Ночью 10 декабря 2011 года обвиняемый в нетрезвом состоянии разделался с двумя мужчинами. Поводом для убийства послужили личные неприязненные отношения. Злоумышленник застрелил людей из гладкоствольного охотничьего ружья, которым обвиняемый владел на законных основаниях.

Также фигуранту инкриминируется незаконный оборот оружия (карабина калибра 5,6 мм) и боеприпасов к нему, которые обвиняемый незаконно приобрёл, хранил и перевозил в декабре 2011 года.

После совершения убийства злоумышленник скрылся с места преступления и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось лишь в августе 2017 года.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.