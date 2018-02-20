В интернете похоронили Сильвестра Сталлоне

19 февраля в соцсетях появились сообщения о смерти известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

В неподтвержденных сообщениях речь шла о том, что артист скончался из-за рака простаты. Как выяснилось, данная новость - фейк, однако прежде, чем об этом стало известно, она широко разошлась по сети во всем мире.

О смерти актера сообщил паблик World Tattoo & Piercing. "Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в итоге так и не мог справиться с ней", — написали авторы сообщества, прикрепив к посту фотографии седого и лысеющего Сталлоне. Эту же новость продублировали на странице группы в Twitter.

Сообщения о смерти подхватили другие сообщества. Изучив страницы актера в соцсетях, юзеры быстро поняли, что слухи о смерти знаменитости — обман, сообщает Lenta.ru.

Сталлоне 71 год. Он снялся более чем в 50 картинах. Актер и режиссер стал знаменит после фильмов "Рокки".

Ранее в американских СМИ появилась фальшивая информация о смерти Арнольда Шварценеггера.