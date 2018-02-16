"Денег мы так и не получили". Зауральские учителя вновь готовы митинговать

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Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу? На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение – читайте в материале Накануне.RU.
16.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 2
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Чичерина: Теперь я лучище надежды! Уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина – одна из немногих из грандов русского рока, кто активно ездит в Донбасс и занимается там благотворительностью. За это многие коллеги подвергли девушку остракизму, а СБУ и вовсе объявило в розыск. Ей, как будто, показалось этого мало, и она стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Накануне она приехала в Екатеринбург, чтобы встретиться с волонтерами избирательного штаба и рассказала о концертах в Дебальцево, на базе Хмеймим, собаках-саперах, своем доме и режиссере Балабанове.
16.02.2018
культура ;  | комментариев: 1
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"Денег мы так и не получили". Зауральские учителя вновь готовы митинговать
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Алексей Кокорин, учителя, Зверинка, встреча (2017) | Фото:kurganobl.ru

Учителя Звериноголовской школы, которые ранее заявляли о невыплате им стимулирующей части зарплаты, вновь готовы прекратить работу, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ситуация длится еще с конца прошлого года - за это время в ситуацию вмешивался лично губернатор Курганской области Алексей Кокорин, пообещав разобраться в ситуации. Затем педагогам пообещали выплатить их законные деньги, следом пошла волна увольнений местных районных и крупных областных чиновников - в частности, своей должности из-за скандала лишилась бывшая начальница областного департамента образования и науки Наталья Бобкова.

"Если до 26 февраля нам не будут выплачены наши законные надбавки, мы не выйдем на работу", - сообщили по телефону Накануне.RU сельские учителя.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области уже несколько раз записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. Губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате, однако денег до сих пор нет.

Алексей Кокорин, учителя, Зверинка, встреча(2017)|Фото:kurganobl.ru

Другие новости по темам: учителя, Звериноголовский район, забастовка, Владимир Кочеулов, деньги, выплаты, зарплата
16.02.2018 12:05 Мск | Михаил Белокрылов
14:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.01.2018 16:32 Мск
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Ранее 17.01.2018 18:38 Мск
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Сельские учителя Зауралья обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в снижении зарплаты и отмене льгот ЖКХ







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