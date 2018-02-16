"Денег мы так и не получили". Зауральские учителя вновь готовы митинговать

Учителя Звериноголовской школы, которые ранее заявляли о невыплате им стимулирующей части зарплаты, вновь готовы прекратить работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуация длится еще с конца прошлого года - за это время в ситуацию вмешивался лично губернатор Курганской области Алексей Кокорин, пообещав разобраться в ситуации. Затем педагогам пообещали выплатить их законные деньги, следом пошла волна увольнений местных районных и крупных областных чиновников - в частности, своей должности из-за скандала лишилась бывшая начальница областного департамента образования и науки Наталья Бобкова.

"Если до 26 февраля нам не будут выплачены наши законные надбавки, мы не выйдем на работу", - сообщили по телефону Накануне.RU сельские учителя.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области уже несколько раз записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. Губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате, однако денег до сих пор нет.