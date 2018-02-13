В Орловской области грузовик въехал в придорожное кафе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло сегодня в 8.40 на 437-м км автодороги М-2 "Крым" в Троснянском районе области.

"Водитель автомобиля "Вольво" допустил столкновение с придорожным кафе. На месте ДТП работали силы и средства в количестве 5 человек, 2 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.

Выехавшие на место ДТП сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Троснянскому району установили, что гражданин 1985 года рождения двигался со стороны Орла в сторону Курска на грузовом автомобиле "Вольво" с полуприцепом без груза. Когда следовавший перед ним в попутном направлении легковой автомобиль притормозил перед пешеходным переходом, большегруз занесло, и он допустил наезд на препятствие – придорожное кафе.

"В результате столкновения никто не пострадал. Алкогольного опьянения у водителя грузового автомобиля не выявлено. Строению причинены повреждения. Пострадавших нет", - сообщили Накануне.RU в УМВД России по Орловской области.