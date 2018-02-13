Из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы в 14 муниципалитетах Пермского края

В Пермском крае с 5 по 11 февраля зарегистрировано 33 тыс. 321 случай ОРВИ и гриппа. Число заболевших увеличилось на 10,5%, по сравнению с прошлой неделей сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Наиболее высокий уровень заболеваемости среди детей до шести лет. В Перми за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 14 тыс. 345 человек, наиболее высокий прирост заболеваемости отмечался среди школьников от семи до 14 лет.

По состоянию на 12 февраля в связи с высоким уровнем заболеваемости среди школьников, главными государственными санитарными врачами по административным территориям приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования в Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском, Верещагинском, Ильинском, Красновишерском, Усольском, Оханском, Бардымском районах, Перми, Чайковском, Краснокамске.

Отметим, что ранее пермские школьники "атаковали" аккаунт Максима Решетникова в Instagram с просьбой закрыть школы на карантин. Студенты продолжили "атаку" с требованием закрыть на карантин вузы. Они также создали петицию. Министр образования Пермского края Раиса Кассина напомнила, что решения о карантине принимает ректор на основе данных о заболевших.