Якушев: Руководители предприятий считают ограниченную доступность кредитов основным барьером развития промышленности

Большинство собственников и руководителей промышленных предприятий назвали ограниченную доступность кредитов основной причиной, сдерживающей развитие российской промышленности. Об этом на заседании президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России в Ростове-на-Дону президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Тюменской области Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU

Он подчеркнул, что снижение инфляции влечет за собой и понижение ключевой ставки. "На данный момент в банковской системе накоплена достаточная ликвидность для долгосрочного кредитования индустриальных проектов. Основным вопросом является стимулирование банковского сектора к увеличению объемов, сроков и снижению стоимости кредитования проектов в сфере промышленности", - сказал губернатор.

По его словам, многие респонденты также указали на "избыточно высокое требование к обеспечению кредитов". "Рабочая группа считает, что сегодня в РФ создано достаточное количество институтов развития - Корпорация "МСНП", Фонд развития промышленности, региональные специализированные институты развития. И инструменты, которыми они обладают, востребованы и работают в большинстве субъектов РФ", - добавил Якушев.

В ходе заседания президиума Госсовета глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что обеспечение доступными кредитами на рыночных условиях является "стратегической линией регулятора".

"В прошлом году банковский сектор восстановил основные показатели на уровень докризисный. Достаточно капитала, ликвидности. Есть все основания, чтобы банки наращивали кредиты для российской экономики… Нам важно, чтобы финансовые институты, банки были эффективным посредником между сбережениями и кредитованием", - отметила глава Банка России.