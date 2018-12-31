На Среднем Урале – штормовое предупреждение из-за ветра

Сегодня на Среднем Урале во второй половине дня синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, штормовое предупреждение с рекомендациями направлено в муниципальные образования, министерства и ведомства.

Спасатели просят быть осторожными при посещении мест массовых гуляний, воздержаться от использования пиротехнической продукции и не оставлять включенными без присмотра электрические гирлянды.

"Фейерверк при порывах ветра может изменить траекторию движения, нанести травмы окружающим, вызвать пожар при попадании в здание или сооружение", - отметили в ГУ МЧС.