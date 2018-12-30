В Астрахани в суд направлено дело двух мужчин, подозреваемых в педофилии, изнасилованиях и съемках детского порно

В Астрахани СКР готовится направить в суд дело двух мужчин (54 и 56 лет), обвиняемых в изнасилованиях несовершеннолетних, развратных действиях, получении сексуальных услуг несовершеннолетних, а также съемке детского порно. По данным СМИ, речь идет о двух бывших депутатах региональной думы, один из которых к тому же ранее занимал пост министра в областном правительстве. Следователи установили 78 эпизодов преступлений.

Следствие началось в марте 2018 года, когда жительница Астрахани позвонила в полицию и сообщила, что ее сосед води в квартиру несовершеннолетних детей. Прибывшим полицейским мужчина дверь не открыл и попытался скрыться, спрыгнув с балкона второго этажа. Его задержали, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц).

В арендованной квартире следователи нашли фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители, на которых было более 1400 изображений и видео порнографического характера. Среди запечатленных были в том числе и несовершеннолетние. Следователям удалось установить 10 потерпевших в возрасте от 8 до 17 лет (на момент совершения преступлений).

"По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы 54-летний обвиняемый на постоянной основе арендовал квартиру в одном из домов в Ленинском районе Астрахани, куда приглашал несовершеннолетних детей, в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения, за что последние получали от него денежное вознаграждение. Свои действия обвиняемый фиксировал на фотоаппарат", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следователи полагают, что с декабря 2017 по февраль 2018 года обвиняемый дважды приглашал своего 56-летнего знакомого, который тоже совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения.

Кроме того, обвиняемый договорился со своей 20-летней знакомой о доставлении ему несовершеннолетних детей для совершения в отношении них преступлений против половой неприкосновенности. Девушка приводила последнему малолетних, в том числе своих племянников – 8 и 12 лет. Уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. В октябре она была признана виновной и лишена свободы на 12 лет.