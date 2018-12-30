Ранее в воскресенье здесь прошла женская гонка на 10 км, победителем стала россиянка Наталья Непряева, третье место заняла ее соотечественница Анастасия Седова.

Третье место занял еще один россиянин, Александр Большунов, проигравший соотечественнику 21,9 секунды.

Дистанцию он преодолел за 30 минут 34,1 секунды.

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем, прошедшей в Италии в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски", передает "Интерфакс" .

Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски", Большунов - третий





