30 Декабря 2018
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Спорт За рубежом

Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски", Большунов - третий

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем, прошедшей в Италии в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски", передает "Интерфакс".

Дистанцию он преодолел за 30 минут 34,1 секунды.

Вторым стал представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, уступивший победителю 12,2 секунды.

Третье место занял еще один россиянин, Александр Большунов, проигравший соотечественнику 21,9 секунды.

Ранее в воскресенье здесь прошла женская гонка на 10 км, победителем стала россиянка Наталья Непряева, третье место заняла ее соотечественница Анастасия Седова.

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Устюгов выиграл индивидуальную гонку на "Тур де Ски", Большунов - третий

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Теги: сергей устюгов, лыжные гонки, индивидуальная гонка



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